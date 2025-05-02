Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Erenkoy Karpaz Belediyesi
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр

Ватилакас
22
Dipkarpaz
9
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/7
For Sale 1+0 Luxury Apartment at Grand Sapphire Resort 7 Stars İskele Cyprus 📍1+0 – Studio…
$115,691
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AxA property®
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/43
🔑 Квартира под ключ в роскошном комплексе на побережье 🔥 Возможна скидка 5% 💹 Рассрочк…
$185,165
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Erenkoy Karpaz Belediyesi

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти