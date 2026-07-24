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Виллы с террасой в Erdemit, Северный Кипр

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Тримити
12
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5 объектов найдено
Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
$342,751
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$423,327
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
$264,459
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OkeaskOkeask
Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 232 м²
$390,856
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$204,328
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Параметры недвижимости в Erdemit, Северный Кипр

с гаражом
с садом
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с видом на море
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