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Виллы с гаражом в Erdemit, Северный Кипр

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Тримити
12
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1 объект найдено
Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$204,328
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Параметры недвижимости в Erdemit, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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