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Виллы с бассейном в Erdemit, Северный Кипр

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Тримити
12
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2 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Тримити, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Тримити, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Эксклюзивная вилла 3+1 в горах с собственным бассейном и панорамным видом! Представляем уник…
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Вилла в Фтериха, Северный Кипр
Вилла
Фтериха, Северный Кипр
Площадь 344 м²
Изысканный жилой комплекс, занимающий привилегированное положение на вершинах Киренийских го…
$1,04 млн
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Агентство
Trustmont Capital
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Erdemit, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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