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Виллы с видом на горы в Dikmen Belediyesi, Северный Кипр

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1 объект найдено
Вилла в Киомуртзу, Северный Кипр
Вилла
Киомуртзу, Северный Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
$1,92 млн
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Параметры недвижимости в Dikmen Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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