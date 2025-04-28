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Дома с бассейном в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Амвросиос
41
Agios Epiktitos
39
Калограя
5
13 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Элитные апартаменты 2+1 в Turtle Bay Village — Северный Кипр Представляем вашему вниманию…
$129,697
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Площадь 280 м²
$774,415
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Вилла 5 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
Mare Blue Villas — премиальные виллы на первой береговой линии Северного Кипра Уникальный…
$1,01 млн
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Вилла 4 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Этаж 1
Еще один проект на Северном Кипре в районе Бахчели. Проект состоит из 14 вилл высокого качес…
Цена по запросу
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Бунгало 4 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-ёх комнатная вилла 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !    🌊 Уникальная …
$571,946
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Площадь 377 м²
Этот удивительный проект имеет идеальное расположение прямо у моря и всего в нескольких кило…
$962,121
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Дуплекс 2 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1
Новый проект на этапе строительства в районе Бахчели. Проект имеет историческое значение, та…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 2
Новый неповторимый проект состоит из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побер…
Цена по запросу
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Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 180 м²
На берегу блистательного Средиземного моря, в самом сердце уединенного Эсентепе, расположены…
$2,65 млн
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Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 67 м²
Новый жилой комплекс находится в Эсентепе, Кирения. Климат типичный средиземноморский, благо…
$201,693
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Вилла в Клепини, Северный Кипр
Вилла
Клепини, Северный Кипр
Площадь 445 м²
Приветствуем вас в эксклюзивном комплексе вилл в самом сердце прекрасного района Арапкой, гд…
$1,20 млн
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Особняк 4 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
$1,18 млн
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Дуплекс 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе на Северном Кипре, который …
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi

виллы
особняки
бунгало
дуплексы

Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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