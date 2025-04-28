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Дома с видом на море в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Амвросиос
41
Agios Epiktitos
39
Калограя
5
53 объекта найдено
Бунгало 4 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Введение C’est La Vie - это потрясающий прибрежный проект в Бахчели, Северный Кипр, сочет…
$790,994
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Вилла 4 комнаты в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
На юбке Беллапа, укомплектованная 3 спальни, 3 ванные комнаты, 3 этажа, двухквартирная вилла…
$180,395
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Площадь 280 м²
$774,415
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
$463,014
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
$960,905
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Вилла 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
О Виллах Три великолепные виллы предлагают варианты с 7, 5 и 2 спальнями, разработанные д…
$632,052
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Вилла 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
О проектеПрямой доступ к “ бухта ” пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий бассейн с видом…
Цена по запросу
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
$164,160
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Дом 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Дом 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
$216,476
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Вилла 6 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 452 м²
О Виллах Три великолепные виллы предлагают варианты с 7, 5 и 2 спальнями, разработанные д…
$2,42 млн
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Дом 7 комнат в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Дом 7 комнат
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Детали Виллы: 5 Спален + 2 Гостевые 270 м² жилой площади Большой ба…
$566,130
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
$347,561
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Особняк 3 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 145 м²
$164,160
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Вилла 5 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
Mare Blue Villas — премиальные виллы на первой береговой линии Северного Кипра Уникальный…
$1,01 млн
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Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
$581,712
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Особняк 3 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$198,435
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$288,512
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Вилла 6 комнат в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 860 м²
Введение My House Elegant - это эксклюзивный жилой проект, предлагающий современный дизайн, …
$800,294
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
$258,566
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
$530,386
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Вилла 5 комнат в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 950 м²
Введение My House Elegant - это эксклюзивный жилой проект, предлагающий современный дизайн, …
$787,810
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Вилла 8 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 8 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 803 м²
О Виллах Три великолепные виллы предлагают варианты с 7, 5 и 2 спальнями, разработанные д…
$5,46 млн
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Вилла 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
О проекте200 м до “ The Cove ” пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий бассейн с видом на …
Цена по запросу
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Особняк 4 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$324,711
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$270,472
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
$463,014
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Вилла 5 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 347 м²
О вилле: Casa del Mare предлагает эксклюзивные роскошные виллы, спроектированные для соче…
$2,74 млн
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Бунгало в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Бунгало
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
$303,064
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$420,922
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
$192,421
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Типы недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi

виллы
особняки
бунгало
дуплексы

Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

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с террасой
с видом на горы
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