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Бунгало с бассейном в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

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Калограя
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2 объекта найдено
Бунгало 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Новое бунгало с 3 спальнями на берегу моря в Эсентепе! В этом престижном комплексе на берегу…
$1,02 млн
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Бунгало 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Бунгало 3+1 в Mykonos Homes Роскошное бунгало расположено на берегу моря в Есентепе, в больш…
$2,00 млн
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Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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