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Бунгало с садом в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

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Калограя
3
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1 объект найдено
Бунгало в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Бунгало
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
$303,064
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Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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