В Индии активно обсуждаются слухи о планах отказаться от официального названия страны. Говорить об этом стали после того, как мировые лидеры получили приглашение на государственный ужин в честь саммита G20, который устраивает «президент Бхарата». Об этом пишет The Guardian .

Саммит G20 состоится в Индии уже в эти выходные, 9-10 сентября. Также известно, что правительство Индии созвало специальную сессию парламента на конец месяца, но пока не сообщает о своей законодательной программе. Телекомпания News18 заявила, что согласно неназванным источникам в правительстве, законодатели от BJP внесут специальную резолюцию, чтобы отдать предпочтение названию Bharat.

«Бхарат» — это слово, восходящее к древним индуистским писаниям на санскрите, которое является одним из двух официальных названий страны в соответствии с ее конституцией. Сам премьер-министр Нарендра Моди обычно называет страну именно так.

Слухи об этом плане были встречены как скептическими замечаниями, так и восторженной поддержкой. Члены индуистской националистической партии Бхаратия Джаната (БДП) выступают за переход к названию «Бхарат», видя в этом шаге устранение следов британского влияния и подчеркивание индийской культуры.

С другой стороны, оппозиционные силы, такие как представитель партии Конгресс Шаши Тхарур, высказывают опасения относительно полного отказа от имени «Индия». Они подчеркивают важность сохранения обоих имён, так как «Индия» широко признано в мире.

Правительство Нарендры Моди уже давно активно продвигает процесс устранения следов британской колониальной эпохи в Индии. Это проявляется не только в сфере названий, но и в реконструкции символических объектов, изменении уголовного кодекса и удалении исламских топонимов, введенных в эпоху империи Великих Моголов. Но переименование самой страны может стать самым серьезным шагом.