«Грузины переезжают к родственникам, а свои квартиры сдают иммигрантам из России и Беларуси». Узнали, что происходит на рынке недвижимости Грузии

Гостеприимная Грузия сейчас находится в топе стран, куда переезжают русскоязычные граждане. Учитывая последние события, среди вновь прибывших особенно много россиян и белорусов. Причины популярности Грузии понятны: отсутствие визы, минимальный языковой барьер, близкий менталитет, хороший климат. Раньше считалось, что к этому списку можно добавить невысокие цены на аренду и покупку жилья. Но ситуация изменилась — сейчас рынок недвижимости Грузии переживает небывалые времена.

«Грузия ближе нам по менталитету, по религии — здесь же все православные»

Ирина вместе с мужем и ребенком переехала в Грузию совсем недавно. Сейчас их семья живет в апартаментах (их на первое время предоставила компания, где работает супруг Ирины).

— В качестве места для релокейта в компании мужа предложили 4 страны. Мы могли выбирать между Арменией, Казахстаном, Турцией и Грузией. Свой выбор мы остановили на Грузии. Посчитали, что эта страна ближе нам по менталитету, по религии — здесь же все православные, как и мы, ну и ближе к России, где живут мои родственники.

Сейчас Ирина вместе с мужем еще только начали поиски арендного жилья для долговременного проживания.

— Сейчас ситуация быстро меняется — учитывая наплыв людей, цены растут очень быстро. Мой брат не так давно за один день нашел себе однокомнатную квартиру за $250 в месяц. Сейчас же некоторые собственники просят за квартиры уже и по $1000 за месяц. В целом, думаю, за $500 еще можно что-то найти. Сами грузины нам рассказывали, что на фоне ажиотажа местные повышают цены, стремясь заработать на ситуации. Говорят, некоторые хозяева даже на время переезжают родственникам, чтобы сдать те квартиры, в которых они сами живут. Для них приезд россиян и белорусов — шанс подзаработать. Вообще, сейчас большой наплыв людей и искать жилье с каждым днем все сложнее.

Ирина говорит, что никуда дальше они ехать не планируют. Семья собирается прожить в Грузии, как минимум ближайший год. С каким-либо негативом в свой адрес (из-за русского языка) ни Ирина, ни ее муж не сталкивались.

— В магазинах и кафе нас обслуживают абсолютно нормально. Таксисты встречаются разные: бывают, приветливые и общительные, но есть и те, что, услышав русскую речь, молчат всю дорогу. Хозяйка, которая сдает нам апартаменты, тоже отнеслась к нам с пониманием. Она переживает из-за происходящего в Украине и боится, что агрессия может дальше перекинуться на Грузию. При этом она понимает, что не мы в этом виноваты. А вообще, грузины очень гостеприимные. Например, когда мы только приехали, было раннее утро. Хозяин первых апартаментов не мог заселить нас сразу, поскольку все номера были заняты. Для того, чтобы мы не ждали на улице, он пригласил нас к себе домой. Оказалась, что у него жена из Минска. Нас накормили, напоили чаем и потом отвезли в апартаменты. Отдельно отмечу отношение грузин к детям. В Беларуси у нас как-то не принято умиляться чужим чадам − тут же моему сыну (ему почти 4 года) все улыбаются, могут потрепать за щечки, сказать какие-то приятные слова.

Говоря о ценах, девушка заметила, что они примерно такие же, как и в Беларуси. Намного дороже только молочные продукты − молоко, творог, сметана. А вот фрукты и овощи можно найти дешевле, чем дома.

«Телефон просто раскаляется от желающих найти квартиру в Тбилиси»

О коллапсе на рынке арендной недвижимости Грузии говорит и директор агентства недвижимости MBG Ия Махарадзе. Представитель агентства отмечает, что в последние недели ей ежедневно поступают сотни звонков — телефон просто раскаляется от желающих найти квартиру в Тбилиси. В основном, это приезжие из Беларуси и России.

— Сейчас в Тбилиси и Батуми заняты почти все арендные квартиры. Найти жилье в центре грузинской столицы и в популярных районах сейчас очень трудно. Предложений ниже $600 в месяц в Тбилиси уже и нет. Единственный выход — искать квартиры на окраинах или даже в других городах. К примеру, в Кутаиси.

Ия Махарадзе рассказывает, что многие приезжие арендуют квартиры на 2-3 месяца, чтобы сориентироваться в новой стране и понять, будут ли они оставаться тут дальше. Покупка недвижимости в Грузии тех, кто уехал из Беларуси и России, пока не интересует. К тому же, у иммигрантов есть проблемы с банковскими карточками и переводом денег из России и Беларуси.

— В целом, покупка/продажа недвижимости в Тбилиси сейчас стоит на паузе. Из-за военных событий в Украине, некоторые покупатели приостановили сделки и ждут, как будут развиваться события.

При этом все последние годы рынок недвижимости Грузии активно развивался. Если не брать в расчет месяцы пандемии, когда страна была фактически закрыта, инвестиции в недвижимость Грузии были и остаются выгодным вложением. Этому способствует бурный рост туризма и связанный с ним бум в строительной сфере. Мартовский скачок цен на аренду (сейчас они достигли уровня летнего сезона) также продемонстрировал то, что недвижимость в Грузии может приносить высокий доход ее собственникам.

Помимо волны иммиграции, связанной с политической ситуацией в России и Беларуси, в Грузию продолжают ехать туристы, айтишники и фрилансеры из разных стран. Страна привлекает путешественников низкими ценами (по сравнению с Европой), морем и солнцем, горнолыжными курортами, интересными достопримечательностями.

Для того чтобы попасть в Грузию, гражданам России и Беларуси не нужна виза. Сюда можно прилететь на самолете или приехать на автомобиле. Глава агентства MBG Group говорит, что цены на покупку недвижимости в Грузии в последние годы только растут:

— Инвестиции в новостройки, что в Тбилиси, что в Батуми — это выгодное вложение средств. Недвижимость тут каждый год дорожает на несколько процентов. Если рассматривать курорт у моря, то там цены на квартиры в новых комплексах сейчас составляют в среднем $800-900 за квадратный метр. Это будет «черный каркас» − то есть, жилье без ремонта. Если же мы говорим о квартирах с «белым каркасом» или полной отделкой, то эту стоимость можно умножать на два.

Отметим, что большинство предложений на рынке недвижимости в Батуми — это небольшие квартиры-студии (до 30 «квадратов»), рассчитанные на краткосрочную аренду. Такие апартаменты популярны в летний сезон, когда на курорт приезжают тысячи туристов. При этом агенты недвижимости подчеркивают, что городу не хватает квартир с 1-2 спальнями — подобное жилье востребовано у семей с детьми.

Что касается новостроек в Тбилиси, то цены на них за последние пару лет выросли примерно на 10%. В центральных районах стоимость метра в строящихся многоквартирных домах может достигать $1200-1400, на окраинах — будет дешевле.

Квартиры в Грузии продаются за местную валюту — лари, но указываются в объявлениях в долларах. Кстати, покупка недвижимости в Грузии на определенную сумму дает право на получение краткосрочного или постоянного ВНЖ. Никаких препятствий для иностранцев при покупке недвижимости нет. Процесс оформления документов — не сложный и не требует каких-то больших временных или финансовых вложений.