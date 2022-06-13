Европейская комиссия выступила с заявлением, что планирует решить проблему с недостатком квалифицированных кадров в государствах ЕС. Эта мера должна сделать Евросоюз более привлекательным местом для граждан из стран, не входящих в альянс. В настоящий момент рассматриваются предложения, которые должны изменить условия выдачи иностранцам ВНЖ и разрешений на трудоустройство.

Еврокомиссия проинформировала, что ЕС сейчас нуждается в работниках с определенными навыками в 28 специальностях. Среди отраслей: гостиничное дело, здравоохранение, туристическая сфера, информационные технологии и логистика.

Основные предложения

Ключевая цель нововведений — предоставить возможность гражданам государств, не входящих в ЕС, подавать запрос на длительное проживание в стране, где они сейчас живут, при условии, что они жили и трудились на территории альянса несколько лет. Несмотря на ясность правил, получить ВНЖ и все сопутствующие преимущества будет непросто.

В настоящее время заявителям на долгосрочное резидентство в ЕС требуется «легально» проживать в стране альянса не менее 5 лет. При этом не допускается отсутствие в выбранном государстве более 6 месяцев к ряду и 10 месяцев за все время проживания. Кандидат на резидентство также должен обладать достаточными финансовыми ресурсами и иметь медицинскую страховку. В ряде стран ЕС заявителям необходимо быть готовыми к сдаче языкового теста. Если после получения ВНЖ владелец будет отсутствовать в ЕС больше 12 месяцев, его статус долгосрочного резидента может аннулироваться.

Среди других предложений Еврокомиссии:

учитывать время, проведенное иностранцами в качестве студентов;

подсчитывать все периоды проживания иностранных лиц в странах ЕС;

автоматически разрешать проживание детям, которые были рождены или усыновлены в государствах ЕС, где родители обладают долгосрочным ВНЖ ЕС.

Среди всех нововведений возможно самым ключевым будет разрешение, позволяющее объединять в одном заявлении разрешение на трудоустройство и ВНЖ для граждан государств, не входящих в альянс, которые прибывают в ЕС для трудоустройства.

Почему назрели изменения?

Исследование, которое провела Еврокомиссия, продемонстрировало, что на текущий момент далеко не все граждане государств, не входящих в ЕС, смогли получить выгоду от существующих правил. В неудобной ситуации находятся и работодатели: в большинстве стране ЕС им по-прежнему необходимо доказывать, что они находятся в поиске подходящего претендента на рабочее место.

По подсчетам Илвы Йоханссон, еврокомиссара, специализирующегося на внутренних делах, порядка 20% из 23 млн. граждан государств, не входящих в альянс, но проживающих на его территории, имеют долгосрочный ВНЖ. В свою очередь обладают долгосрочным ВНЖ ЕС меньше трети из 10 млн. граждан.

Предложения еще рассматриваются Европейским парламентом. Есть вероятность, что они подвергнутся изменениям или будут отложены на определенный срок.