Тайвань будет платить туристам. Как и сколько?

Тайвань намерен привлекать туристов с помощью денег. Что известно на данный момент?

Пока в некоторых странах (например, в Таиланде) въезд для туристов делают платным, в Тайване путешественникам будут наоборот доплачивать за посещение.

Тайвань будет выдавать деньги как индивидуальным туристам, так и туристическим группам. Всего предполагается поощрить за посещение 500 тысяч туристов и 90 тысяч тургрупп. Деньги можно будет использовать на любые расходы во время путешествия, включая питание и проживание.

Сколько денег можно будет получить? Туристическим группам будут выплачивать около 667 долларов (на группу), индивидуальным туристам — порядка 166 долларов.

Как будут выдавать деньги? В цифровом виде после прибытия туристов.

Однако пока неизвестно, как подать заявку на эти деньги и когда именно их вообще начнут выплачивать.

«Деньги будут выделены в рамках нескольких мероприятий по продвижению туризма в этом году, а не будут раздаваться все сразу», — сказал генеральный директор Бюро туризма Чан Ши-чжун, сообщает Taipei Times.

Дело в том, что правительство Тайваня намерено привлечь 6 млн. туристов уже в 2023 году, и 10 млн. к 2025 году. И новая инициатива с выплатами туристам должна способствовать осуществлению этой цели. Остров серьезно настроен привлечь туристов с таких ключевых рынков, как Япония, Южная Корея, Юго-Восточная Азия, Гонконг и Макао, Европа и Америка.

Кстати, карантин на Тайване отменили уже в октябре, и тест на COVID-19 перед поездкой делать уже тоже не нужно.