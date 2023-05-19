Египет снимет ограничения на владение недвижимостью иностранцами. Об этом заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули.

На данный момент иностранцы могут владеть не более чем двумя объектами недвижимости в Египте, причем оба из них в настоящее время должны находиться в разных городах. Но власти Египта собираются снять эти ограничения, так как они считают, что инвестиции помогут снизить инфляцию и ослабить давление на стоимость сырьевых товаров.

Также премьер сказал, что процесс регистрации земельных участков для инвесторов будет ускорен. Плюс, в стране будет увеличиваться доля частного сектора: цель состоит в том, чтобы через три года на частный сектор приходилось от 60% до 65% всех инвестиций.