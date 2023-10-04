Ставки по ипотечным кредитам в США достигли самого высокого уровня за последние 23 года. Такие данные приводит Freddie Mac.

Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке с фиксированными процентами выросла до 7,31% по сравнению с 7,19% на прошлой неделе. Это самый высокий уровень с декабря 2000 года. Средняя процентная ставка по 15-летней ипотеке с фиксированными процентами составила 6,72%, в сравнении с 6,54% на прошлой неделе.

В первую очередь, на рост ставок по ипотечным кредитам в США влияет инфляция, которая находится на 40-летнем максимуме. В результате банкам становится дороже занимать деньги, что приводит к росту стоимости ипотечных кредитов.

Следующий фактор — доходность облигаций, которая в последние недели также растет. Это связано с тем, что инвесторы требуют более высокой доходности, чтобы предоставлять деньги в долг государству.

Несмотря на рост ставок, спрос на жилье остается высоким. Это оказывает давление на цены на жилье — в августе 2023 года средняя сумма сделки достигла $420,3 тыс.

Что это значит, если вы покупатель жилья?

Если вы задумываетесь о покупке жилья, важно быть готовым к повышению ставок по ипотечным кредитам. При составлении бюджета первоначального взноса и ежемесячных выплат по ипотеке следует также учитывать рост стоимости жилья.

Если вы уже получили предварительное одобрение на получение ипотеки, следует обсудить с кредитором возможные варианты. Возможно, вам удастся зафиксировать более низкую ставку на определенный период времени, или же вы захотите рассмотреть возможность получения кредита на более короткий срок.

Что это значит, если вы продавец недвижимости?

Если вы продаете свое жилье, то должны быть готовы к тому, что время продажи может увеличиться, а количество предложений снизится. Возможно, вам также стоит подумать о том, чтобы пойти покупателям уступки, например, оплатить расходы на закрытие сделки или помочь им получить предварительное одобрение на ипотеку.