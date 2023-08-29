Агентство банковского регулирования и надзора Турции (BDDK) ужесточает условия по некоторым ипотечным кредитам. Цель — обеспечить макрофинансовую стабильность страны.

Стоит отметить, что изменения коснутся лишь тех, кто планирует приобрести второе и последующее жилье. Для покупателей своего первого жилья условия не изменятся.

Одним из ключевых изменений стало ужесточение соотношения кредита к стоимости покупки. Ранее этот показатель составлял 90%, однако, в соответствии с новыми изменениями, он установлен на уровне 22,5%.

То есть, если покупатели захотят приобрести второй дом, они смогут получить кредит лишь на сумму, не превышающую 22,5% от стоимости недвижимости. Это означает, что они будут вынуждены вносить более значительный первоначальный взнос.

По данным Центрального банка Турции, объем жилищных кредитов на 18 августа 2023 года составил 403 миллиарда турецких лир. С начала года и до июня наблюдается снижение продаж жилья в ипотеку на более чем 28% (до 136,000), а общий объем продаж жилой недвижимости уменьшился на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (до 675,000).