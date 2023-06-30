Огромное количество британцев предпочитают обращаться к теневому рынку для получения жилищного кредита. На такой риск они идут из-за отказов со стороны банков. Об этом пишет Financial Times.

В последнее время ставки по кредитам в Великобритании стремительно растут, и это печально сказывается на тех, у кого оформлена ипотека с плавающей ставкой — а это около 2,4 миллиона домохозяйств. Более того, из-за пандемии около 17 миллионов британцев оказались в финансово уязвимом положении — без сбережений и с большими долгами.

Согласно последнему исследованию, в котором приняли участие 1859 взрослых британцев, выяснилось, что за последние три года примерно три миллиона человек брали так называемые «серые кредиты». К ним относятся англичане с годовым доходом GBP 20,000–25,000, которым банки отказали в своих услугах.

Отметим, что средний доход в Британии составляет GBP 28,000 в год, а крупные местные банки одобряют ипотечные займы только клиентам с доходом от 75,000 фунтов стерлингов в год и выше.

Что планируют делать с этим власти?

В конце июня 2023 года Палата общин отвергла предложение Палаты лордов, которое требовало от Управления по финансовому надзору (FCA) уделять больше внимания расширению доступа населения к финансовым услугам.

Однако, с 31 июля 2023 года вступят в силу новые требования FCA, касающиеся обязанностей финансовых организаций перед потребителями. Это нововведение, в том числе, поспособствует развитию сотрудничества между банками и некоммерческими финансовыми организациями. Они защищают интересы потребителей, являясь посредниками между клиентами и банковскими учреждениями.

Для сравнения, в США некоммерческие кредитные союзы обслуживают 60% населения, а в Великобритании — только 5%. Если увеличить долю таких союзов, банки в конце концов обратят внимание на тех жителей Великобритании, которые пока остались без доступа к банковским продуктам.