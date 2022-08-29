В Дубае иностранцам доступна покупка недвижимости в рассрочку и ипотека от местных банков. Более того, сейчас существует возможность оформить рассрочку с первым взносом в 10% от стоимости объекта. В этой статье эксперты международного брокера недвижимости Tranio расскажут о том, на каких условиях инвесторы из России оформляют рассрочку в Дубае и когда считают её применение выгодным.

Условия покупки квартиры в рассрочку в Дубае

Размер первого взноса (down payment) и график платежей на рынке Дубая отличаются в зависимости от условий застройщика и типа объекта — новостройка это или готовая недвижимость. Наиболее распространены два типа рассрочки:

Рассрочка по принципу rent-to-own (аренда с последующим выкупом). Этот вариант доступен только в отношении готового жилья. Согласно этому принципу, арендодатель и арендатор заключают договор аренды на определённый срок. Годовая арендная плата при этом обычно выше обычной цены по рынку. Когда арендатор выплачивает оговорённую в контракте сумму, недвижимость переходит в его собственность.

Рассрочка на новостройки с соотношением платежей 50:50, 60:40 или 70:30, где первая часть в 50–70% оплачивается в течение строительства, а оставшаяся сумма — после. В нашей практике это наиболее популярный вариант.

Например, так выглядит график платежей в одном из жилых комплексов в районе Jumeirah Village Circle, который вышел на рынок в этом году:

Размер платежа (доля от общей стоимости квартиры) Время платежа 20% Во время бронирования 10% Спустя 2 месяца после резервирования 10% Спустя 4 месяца после резервирования 5% Когда проект завершён на 20% 5% Когда проект завершён на 30% 5% Когда проект завершён на 40% 5% Когда проект завершён на 50% 5% Когда проект завершён на 60% 5% Когда проект завершён на 70% 30% По завершению строительства

Оплата по стадиям готовности даёт дополнительные гарантии и помогает инвесторам отследить, насколько точно соблюдается план строительства. Но привязка платежей к стройке не значит, что в Дубае существует вероятность, что застройщик не закончит строительство. Сейчас рынок новостроек Дубая достаточно жёстко регулируется: по закону, до старта строительства девелопер вносит значительную часть от стоимости объекта на эскроу-счёт. Раскрытие счёта возможно по завершении 50% строительства, поэтому застройщику невыгодно растягивать сроки или «замораживать» проект.

Процедура оформления

Как правило, все застройщики Дубая предлагают рассрочку, и оформить её можно очень быстро. Достаточно озвучить запрос менеджеру девелопера, и он расскажет о доступных вариантах оплаты и подготовит все необходимые документы.

Оплату по рассрочке инвесторы производят только через те банки, которые одобрены Земельным департаментом Дубая (Dubai Land Department). При поступлении каждого следующего платежа банки не переводят средства инвестора застройщику сразу же, а сначала проверяют, действительно ли тот завершил определённый этап строительства. Для этого банк запрашивает официальные документы у контролирующего ведомства, ведь на каждой стадии объект проверяет госинспекция.

Рассрочку возможно комбинировать с ипотекой

Поскольку банки ОАЭ не выдают ипотеку на строящуюся недвижимость, можно последовательно оформить рассрочку и ипотеку, чтобы вносить оплату по наиболее выгодному и гибкому графику. Ксения Колесникова, локальный менеджер Tranio в Дубае, предупреждает, что в работе банков ОАЭ есть свои нюансы и приводит пример, как выгодно комбинировать две схемы оплаты: «Ипотеку иностранцам, как правило, предоставляют на 50% от стоимости недвижимости. При этом почти все банки дают ипотеку, когда строительство уже завершено на 80%, поскольку считают такое здание почти готовым. Поэтому на этом этапе покупатель уже может взять кредит в банке, из которого он будет выплачивать последние платежи по рассрочке».

Отметим также, что без вида на жительство в ОАЭ и счёта в местном банке получить ипотеку в Дубае практически невозможно.

ВНЖ за покупку недвижимости в рассрочку или в ипотеку

Как известно, за покупку недвижимости стоимостью от 205 тысяч долларов можно оформить ВНЖ Эмиратов (а если точнее, то резидентскую визу — так этот документ официально называется в ОАЭ). На недвижимость, купленную в рассрочку или в ипотеку, это правило тоже распространяется.

Главное условие: на момент подачи заявки на визу инвестор должен выплатить не менее 50% от стоимости недвижимости, составляющих в денежном выражении сумму от 205 тысяч долларов. Также необходимо предоставить письмо об отсутствии возражений (NOC letter) на арабском языке и выписку из ипотечного банка.

При этом важно помнить, что ВНЖ выдаётся при покупке готовой недвижимости или после сдачи объекта, приобретенного на этапе строительства. Поэтому схема получения ВНЖ за недвижимость, приобретённую в рассрочку, может выглядеть так:

Инвестор покупает объект стоимостью не менее 410 тысяч долларов в рассрочку по плану платежей 50:50. Первые 50% от стоимости он выплачивает по частям по мере возведения здания. Когда объект будет сдан, инвестор сможет подать документы на ВНЖ. И после этого или параллельно с оформлением ВНЖ — выплатить девелоперу оставшиеся 50% из собственных или кредитных средств (если оформляется ипотека).

В то же время для получения ВНЖ на 5 лет, которое выдаётся при покупке на сумму от 545 тысяч долларов, собственник должен выплатить полную стоимость недвижимости.

Опыт клиентов Tranio: инвестиционный доход при рассрочке

«В начале весны никто из наших клиентов не брал рассрочку, все старались по-максимуму вложить капитал, — рассказывает коммерческий директор Tranio Елена Милишенкова. — Сейчас наши клиенты чаще пользуются рассрочкой. Особенно актуально это для тех, кто не может быстро вывести большую сумму денег из других активов. Некоторые клиенты специально выбирают проекты, которые не скоро достроят: чтобы рассрочка была подольше».

Минимальный down payment — это 10% от цены объекта, то есть первый платёж за недвижимость стоимостью 300 тысяч долларов может быть всего 30 тысяч. Один из наших клиентов сейчас планирует использовать такую схему оплаты, чтобы увеличить доходность на вложенный капитал. Он планирует внести первые два платежа в 10% и 20% и оплатить пошлину Земельного департамента Дубая, а после этого — заплатив всего 34% от стоимости недвижимости — перепродать объект по уступке в то время, пока он ещё находится на стадии строительства.

Получается, что инвестор может вложить минимум собственных средств — всего 102 тысячи из 300 тысяч, а при перепродаже получить доход в сумме, на которую вырастет вся стоимость квартиры за это время.

В заключение подытожим особенности оформления рассрочки в Дубае: