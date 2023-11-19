В Испании люди живут до 85 лет в среднем. Где в Европе живут дольше всего?

Один из самых актуальных вопросов мировой повестки – старение населения. В связи с этим особенно интересно увидеть рейтинг стран Европы с самой высокой продолжительностью жизни населения. Спойлер: конечно, в рейтинге Швейцария есть, но не на первом месте.

Как пишет Euronews, сфера продолжительности жизни становится одним из ведущих вопросов европейской политики, обусловленной вызовом старения населения.

Данные Eurostat за 2021 год сообщают о средней продолжительности жизни европейцев, равной 80,1 года. Важно подчеркнуть, что обобщение этого показателя на весь континент является неудачным подходом, так как результаты исследования указывают на значительные различия между разными регионами континентальной Европы, где ожидаемая продолжительность жизни колеблется от 69 до 85 лет.

Среди 242 регионов, классифицированных по NUTS 2 (одной из 5 категорий системы территориального деления ЕС), наименьший показатель зарегистрирован у жителей болгарского Северо-Запада (69,7 лет), в то время как в испанском Мадриде он достигает 85,4 года.

Уровень жизни, качество образования, медицинские услуги и доступ к ним сильно влияют на этот показатель. Интересно, что ожидаемая продолжительность жизни у женщин превышает мужскую на 5,7 лет, а самые высокие показатели зарегистрированы в Лихтенштейне (84,4 года), Швейцарии (83,9 года), Испании (83,3 года) и Финляндии (83,2 года). Не зря же недвижимость в Швейцарии пользуется таким спросом среди богатых инвесторов.

До 2019 года ожидаемая продолжительность жизни в Европе увеличивалась стабильными темпами и достигла 81,3 года. Однако в последующие годы отмечено рекордное снижение, часто связываемое с последствиями пандемии COVID-19. Показатели 2021 года (80,1 года) оказались ниже, чем в 2020 году (80,4 года).

Эксперты прогнозируют смену текущего спада на подъем, учитывая уменьшение младенческой смертности и постепенное повышение уровня жизни. Эти тенденции подтверждаются статистикой, где лидерство занимают страны с высоким Индексом человеческого развития.

Каковы ключевые выводы из представленных данных? Всемирная организация здравоохранения определяет ожидаемую продолжительность жизни как среднее количество лет, которое может прожить человек при рождении, учитывая множество факторов, включая время, регион и наличие заболеваний. Этот показатель учитывает половозрастные коэффициенты смертности, доминирующие на момент рождения в конкретном году в данной стране, территории или районе. Этот показатель широко признается важнейшим инструментом для мониторинга благосостояния общества и имеет критическое значение для разработки государственной политики.

Франция, например, активно решает проблему увеличения продолжительности жизни населения и связанной с этим нагрузки на систему социального обеспечения и здравоохранения. В начале текущего года французское правительство внедрило ряд реформ, направленных на увеличение пенсионного возраста и стимулирование продолжительности трудовой деятельности, что вызвало масштабные протесты по всей стране. Имейте в виду, что вызов старения населения актуален не только для Франции, где показатель ожидаемой продолжительности жизни не является самым высоким, но также для всей Европы, где этот показатель стремительно растет уже несколько десятилетий.