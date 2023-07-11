Менее, чем через полгода, Болгария планирует ввести евро в качестве параллельной валюты. Это значит, что жители этой страны смогут сами выбирать, в какой валюте им удобнее проводить сделки и осуществлять расчеты. Подробности — в статье.

Правительство Болгарии уже сейчас ведет переговоры с Европейским центральным банком, а также с Европейской комиссией, чтобы позволить людям торговать евро. Сейчас, по словам министра финансов Асена Василева, этот вариант доступен только юридическим лицам.

Васильев также подчеркнул, что изменения также могут позволить компаниям выплачивать заработную плату в евро.

«Мы, как люди, не можем заключать сделки в евро и не можем получать зарплату в евро — мы знаем, что есть такие страны, как Черногория, которые разрешают эти сделки на добровольной основе», — подчеркнул Василев. Страна еще не завершила переговоры с Европейским союзом, и «на данный момент у нас нет подтверждения того, что такие действия вообще возможны», — отметил он.

При этом министр подчеркнул, что Болгария не отказалась от своих планов по выходу в единую валютную зону и приближается к соблюдению критериев инфляции. По планам, Болгария сможет позволить своим гражданам выбирать сделку в евро или левах. Такой механизм уже реализуется Черногорией и Косово, которые оба используют евро, не будучи членом ЕС и Еврозоны.

«Мы знаем, что есть такие страны, как Черногория, которая фактически позволяет осуществлять эти сделки добровольно. Если два гражданина хотят и могут осуществлять сделки в евро, им должно быть разрешено делать это без ограничения государством», — отметил Василев.

Напомним, Европарламент настаивает на вступлении Румынии и Болгарии в Шенген уже в этом году. По мнению депутатов Европарламента, нахождение Румынии и Болгарии за пределами безвизовой зоны является серьезным социальным и экономическим бременем для бизнеса и населения этих двух стран.