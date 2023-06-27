Европарламент настаивает на вступлении Румынии и Болгарии в Шенген уже в этом году

Европарламент единогласно принял резолюцию, направленную на то, чтобы Совет министров изменил решение от 8 декабря 2022 года. Тогда было наложено вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенген. Парламентарии уверены, что прежнее решение было лишено юридической обоснованности.

По мнению депутатов Европарламента, нахождение Румынии и Болгарии за пределами безвизовой зоны является серьезным социальным и экономическим бременем для бизнеса и населения этих двух стран. Граждане Болгарии и Румынии подвергаются дискриминации, сталкиваясь с задержками, бюрократическими трудностями и дополнительными расходами при поездках или ведении бизнеса за границей.

Европейский союз планирует принять Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону в октябре 2023 года. Дипломатические источники в Брюсселе сообщили, что в октябре ЕС введет безвизовый режим с Болгарией в авиасообщении, а с января 2024 года отменят и наземный пограничный контроль.