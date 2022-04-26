Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте во время рабочей поездки в Вашингтон предложила американскому бизнесу переориентироваться на рынок Литвы, чтобы еще больше укрепить литовско-американские экономические связи, пишет Delfi. Что именно необходимо для этого сделать?

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте в ходе рабочей поездки в Вашингтон во время встречи с членами Американо-литовского совета по бизнесу и с руководством Экспортно-импортного банка США предложила обсудить необходимость расширения экономического сотрудничества между странами и развитие инвестиций.

— Крайне важно и дальше углублять литовско-американские экономические связи, привлекать инвестиции и, таким образом, помогать нашему бизнесу переориентироваться, перестроить цепочки поставок и переходить к гораздо более стабильным и надежным западным партнерам и рынкам, — отметила Скайсте.

По данным Министерства финансов Литвы, инвестиции могут быть направлены в стратегически важные отрасли — от энергетики до областей с высокой добавленной стоимостью, таких как биотехнологии или информационные технологии. Соединенные Штаты являются шестым по величине торговым партнером Литвы с товарооборотом более 3 млрд евро в год.