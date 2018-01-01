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Жилой комплекс Новая резиденция LIV Marina с круглосуточной охраной в 500 метрах от пляжа, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 939,723
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Жилой комплекс Новая резиденция LIV Marina с круглосуточной охраной в 500 метрах от пляжа, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода. Также имеется меблированный пентхаус. Часть квартир с видом на гавань, остальные с видом на море. Все апартаменты имеют балконы.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, консьержем, зоной отдыха, бассейнами для детей и взрослых, крытым и открытым фитнес-залом, студией йоги, сауной, игровой комнатой, музыкальным залом, детской игровой комнатой, зоной барбекю, садом.

Окончание строительства - 2 квартира 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Высота потолков - 3 метра
  • Панорамные окна
  • Европейская кухня, оборудованная самой современной бытовой техникой
Расположение и объекты поблизости

Дубай Марина - один из самых оживленных и престижных районов города. Это роскошная жилая часть Дубая с многочисленными небоскребами, отелями и ресторанами. Дубай Марина является одним из самых маленьких районов в Дубае, но при этом самым населенным и застроенным.

Недвижимость находится в непосредственной близости от кафе и ресторанов, супермаркета, автобусной остановки и гавани.

  • Дубай Марина Молл- 4 минуты езды
  • Пляж Марина Бич - 6 минут
  • Пальма Джумейра - 9 минут
  • Дубай Молл - 18 минут
  • Бурдж-Халифа - 18 минут
  • Аэропорт — 22 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая резиденция LIV Marina с круглосуточной охраной в 500 метрах от пляжа, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
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от € 939,723
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Многоквартирный жилой дом Sobha One Tower
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Сдача в: -2025
Застройщик: Sobha Developers

Sobha One была построена на философии роскошного образа жизни и спокойной обстановки в лучшем месте в Дубае. Сообщество предоставляет пожизненную возможность купить роскошный дом у всемирно известного застройщика Sobha Realty. Каждый аспект этого сообщества был разработан с учетом современных требований покупателей жилья. Каждая функция в проекте была сосредоточена на современных и будущих потребностях. Sobha One Dubai состоит из 1250 единиц. С квартирами с 1-4 спальнями и дуплексом с 2-4 спальнями, в отличном месте на Ras Al Khor Road, Дубай.

 

План оплаты: 60% в стадии строительства и 40% в процессе завершения

Дата завершения: декабрь 2026

Этот список напрямую от разработчика, покупателей и агентов приветствуются. 
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Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс представляет собой 2 высоких здания с большими просторными жилыми единицами с различными планировками: апартаменты, таунхаусы, пентхаусы с 1-3 спальнями. В башнях 37 и 20 этажей.

Жилой комплекс - часть эксклюзивного сообщества с 27-ю жилыми небоскребами класса люкс. Работы по строительству данного жилого района были начаты в январе 2018 года.

Удобный график оплат:

  • 41,7% - 1 предоплата
  • 8,3% - 2 предоплата
  • 8,3% - 20% постройка
  • 8,3% - 40% постройка
  • 8,3% - 60% постройка
  • 8,3% - 100% постройка
  • 4,2% - 6 месяцев с завершения
  • 4,2% - 12 месяцев с завершения
  • 4,2% - 18 месяцев с завершения
  • 4,2% - 24 месяца с завершения.
Особенности квартир Варианты планировки:

Апартаменты с 1 спальней: cпальня, гостиная, кухня, прачечная, ванная комната, балкон.

Апартаменты с 2 спальнями: 2 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, прачечная, кухня, гардеробная, балкон, дамская комната.

Апартаменты с 3 спальнями: 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная, прачечная, кухня, гардеробная, балкон, дамская комната, комната для обслуживающего персонала.

Удобства и оснащение в доме

Также, в жилом комплексе есть пристань для яхт, круглосуточная охрана, рестораны, кафе, магазины, зеленый парк.

Преимущества

Беспроцентная рассрочка до 2027 года.

Налог 0% на покупку и продажу.

Доходность до 18% в год от сдачи в аренду.

Возможность получения резидентской визы для себя и для членов семьи (возможность открыть счет в банке/возможность находиться на территории страны без выезда до 3 лет).

Расположение и объекты поблизости

Расположен между островом Palm Jumeirah и районом Jumeirah Beach Residence. Рядом - район Dubai Marina, дорога Sheikh Zayed Road.

На машине легко добраться до популярных мест:

  • 15 минут до района Downtown Dubai
  • 20 минут до Международного аэропорта Дубая
  • 25 минут до выставки EXPO-2021
  • 45 минут до аэропорта Мактума.
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Застройщик: TRANIO

Новый 10-этажный жилой комплекс. К покупке доступны студии, квартиры с 1 и 2 спальнями. В квартирах качественная отделка, полностью оборудованные кухни, есть балконы или террасы.

В комплексе есть инфинити-бассейн с шезлонгами, зеленая зона с пешеходными дорожками, магазин на первом этаже.

Удобный план оплаты:

  • 20% от стоимости - предоплата,
  • 20% - во время строительства объекта,
  • 5% - после строительства,
  • 55% - пост-оплата в течение 2-х лет.
Преимущества

Дубай — одно из наиболее привлекательных направлений для инвестиций (Топ-4 городов по уровню безопасности (Euromonitor International), Топ-5 наиболее посещаемых городов мира, Топ-1 по объему потраченных туристами средств).

В Дубае развитая экономика (налог на прибыль/прирост капитала/дивиденды — 0%; фризоны — районы, где действует льготная налоговая и таможенная системы; стабильный курс валюты; низкие темпы инфляции).

Прогнозируется дальнейший рост цен в Дубае из-за спроса инвесторов. Общий объем сделок за первые два квартала 2022 года достиг 22 тыс., что на 45% больше, чем в 2021 году. Ко второму кварталу 2022 года цены на квартиры в Дубае выросли на 38,9% по сравнению с предыдущим годом.

Расположение и объекты поблизости

Инфраструктура района: детские сады, частная школа Swiss International Scientific School, музей Jameel Arts Centre, госпиталь Latifa, стадион Забиль, где проходят футбольные матчи и рок-концерты, набережная с живописными видами. В районе, в 10 минутах езды от проекта, находится Заповедник Рас Аль Хор с лагунами, мангровыми лесами и большой популяцией фламинго.

В 5 минутах езды от фризоны Dubai Healthcare City с больницами, клиниками и оздоровительными центрами. Дубай — одно из самых быстроразвивающихся направлений медицинского туризма в мире. В 2021 году страну посетило 630 тыс. медицинских туристов.

Через район проходят главные дороги города — Dubai-Al Ain Road и Sheikh Rashid Road, а также линия метро.

  • Аэропорт Дубай — 7 мин
  • Заповедник Рас Аль Хор — 9 мин
  • Бурдж-Халифа — 10 мин
  • Джумейра-Бич — 14 мин
  • Дубай Хиллс Молл — 16 мин
  • Финансовый центр DIFC — 10 мин
  • Пальма Джумейра — 20 мин
  • Дубай Марина — 22 мин
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