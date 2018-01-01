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  4. Жилой комплекс Жилой комплекс W Residences с балконами, террасами, бассейном и VIP клубом, с видом на город и небоскреб Бурдж-Халифа, Downtown Dubai, ОАЭ

Жилой комплекс Жилой комплекс W Residences с балконами, террасами, бассейном и VIP клубом, с видом на город и небоскреб Бурдж-Халифа, Downtown Dubai, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 2,153,500
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Жилой комплекс Жилой комплекс W Residences с балконами, террасами, бассейном и VIP клубом, с видом на город и небоскреб Бурдж-Халифа, Downtown Dubai, ОАЭ
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О комплексе

Проект включает высокое здание из 49 этажей и 384 апартаментов с изысканным дизайном интерьера и различными вариантами планировки: апартаменты с 1-4 спальнями, пентхаус.

Комплекс спроектирован таким образом, чтобы другие дома не загораживали вид на город и достопримечательности.

В комплексе есть терраса на крыше, которая возвышается над городом. На террасе - 60-метровый бассейн с баром и местами отдыха.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства комплекса:

  • Clubhouse с баром и VIP-зонами
  • Медиа-зал с частным кинотеатром, игровой комнатой и зоной отдыха
  • Зал заседаний, конференц-залы и пространство для совместной работы
  • Обширные террасы с зонами отдыха
  • Пешеходная дорожка среди пышной растительности
  • Гостевые люксы по запросу
  • Статус “Platinum Elite” в Marriott
  • Услуги отеля включают уборку номеров, услуги няни, услуги прачечной, кейтеринга.
Преимущества

Владельцы резиденций будут пользоваться статусом “Platinum Elite” в Marriott Bonvoy в течение двух лет, который включает особую поддержку, бесплатный доступ в лаундж-зоны, скидку 10% на лучший доступный тариф и многие другие удобства в более чем 7400 отелях по всему миру.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в центре города. Достопримечательности Дубая всего в нескольких шагах от отеля.

  • Бурдж-Халифа - 5 минут
  • Фонтан Дубай - 4 минуты
  • Водный канал Дубая - 3 минуты
  • ТЦ Dubai Mall - 6 минут
  • Dubai Opera - 6 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Жилой комплекс W Residences с балконами, террасами, бассейном и VIP клубом, с видом на город и небоскреб Бурдж-Халифа, Downtown Dubai, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 2,153,500
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | Erin | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в 2-комнатной квартире, расположенной в Центральном парке, City Walk, известной как Erin by Meraas.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 2249 кв.
  • полезность
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • шкафчик
  • фойе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Доступ к пляжу
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Вид на море
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Водная активность
  • Бег, Бег и Велоспорт
  • Йога и Медитация
  • Парк собак
  • Теннис, Сквош и Баскетбольный корт
  • Настольный игровой стол
  • Область событий
  • Функциональная комната
  • питомник
  • Павильоны для пикников

Соседство поблизости;

  • Бизнес-Бей – 2,1 км
  • DIFC – 2,4 км
  • Шейх Зайед Роуд – 2,4 км
  • Пляж Ла Мер – 2,9 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | Seascape | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную 3-комнатную квартиру, расположенную в Seascape, Мина Рашид, Дубай.

Seascape - это водные фасады, которые предлагают изысканные удобства и спокойную обстановку с захватывающей розничной торговлей и достопримечательностью

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1757 кв.
  • Горничная комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Отели
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Столовая и розничная торговля
  • Плавающий ресторан
  • Набережная площади
  • Променад на набережной

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 70%
  • На передачу – 20%

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном комплексе Berkeley Place с широким спектром удобств, район MBR City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Комплекс состоит из студий и квартир с 1–2 спальнями площадью от 52 м² до 139 м².

Первый этаж комплекса включает ресепшн, кафе, рабочую станцию, зону для чтения, лаунж-зону, парковку для велосипедов и стенд технического обслуживания, зарядные станции для электромобилей и въезд на парковку для жителей, доступ к открытому парку отдыха и баскетбольной площадке.

На следующем уровне есть игровая комната, площадка для настольного тенниса, открытый и закрытый фитнес-зал, площадка для йоги, сауна, раздевалки, сад с зонами отдыха.

На крыше расположены бассейн и шезлонги, душ на открытом воздухе, раздевалки, зона отдыха и смотровая площадка, кухня и площадка для барбекю.

Удобства и оснащение в доме

Двойное тонированное стекло, стеклянные балюстрады на балконах с напольным покрытием из керамогранита под дерево, центральные лестницы с большими окнами для дневного света, мусоропроводы с пунктами утилизации на каждом этаже, светодиодное освещение

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Процветающий район, который вдохновляет на жизнь, комфорт и удобство в каждом уголке, Мохаммед бин Рашид Сити — это красивое прибрежное сообщество, раскинувшееся на 8 миллионах квадратных футов красивых, пышных и богатых ландшафтов. Благодаря обширным зеленым насаждениям, удобствам мирового класса и полностью интегрированному сообществу с местами для отдыха, школами и парками, этот яркий район является идеальным домом. Комплекс находится в непосредственной близости от некоторых из самых знаковых городских достопримечательностей и захватывающих дух мест. Пешеходные дорожки, парк, велосипедная дорожка и автобусная остановка находятся в непосредственной близости от здания. В шаговой доступности канал и будущая станция метро. Близкий доступ к центру города, заповеднику, торговым центрам и т. д

  • Международные школы — 4 минуты езды
  • Торговый центр Meydan и ипподром — 10 минут езды
  • Центр города, Бурдж-Халифа и Дубайская опера — 12 минут езды
  • Международный аэропорт Дубая – 17 минут езды
  • Гольф-клуб Эмирейтс и Пальма Джумейра – 20 минут езды
  • Международный аэропорт Аль-Мактум – 30 минут езды
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