Жилой комплекс Жилой комплекс W Residences с балконами, террасами, бассейном и VIP клубом, с видом на город и небоскреб Бурдж-Халифа, Downtown Dubai, ОАЭ

Проект включает высокое здание из 49 этажей и 384 апартаментов с изысканным дизайном интерьера и различными вариантами планировки: апартаменты с 1-4 спальнями, пентхаус.

Комплекс спроектирован таким образом, чтобы другие дома не загораживали вид на город и достопримечательности.

В комплексе есть терраса на крыше, которая возвышается над городом. На террасе - 60-метровый бассейн с баром и местами отдыха.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства комплекса:

Clubhouse с баром и VIP-зонами

Медиа-зал с частным кинотеатром, игровой комнатой и зоной отдыха

Зал заседаний, конференц-залы и пространство для совместной работы

Обширные террасы с зонами отдыха

Пешеходная дорожка среди пышной растительности

Гостевые люксы по запросу

Статус “Platinum Elite” в Marriott

Услуги отеля включают уборку номеров, услуги няни, услуги прачечной, кейтеринга.

Преимущества

Владельцы резиденций будут пользоваться статусом “Platinum Elite” в Marriott Bonvoy в течение двух лет, который включает особую поддержку, бесплатный доступ в лаундж-зоны, скидку 10% на лучший доступный тариф и многие другие удобства в более чем 7400 отелях по всему миру.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в центре города. Достопримечательности Дубая всего в нескольких шагах от отеля.