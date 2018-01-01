Жилой комплекс Жилой комплекс W Residences с балконами, террасами, бассейном и VIP клубом, с видом на город и небоскреб Бурдж-Халифа, Downtown Dubai, ОАЭ
О комплексе
Проект включает высокое здание из 49 этажей и 384 апартаментов с изысканным дизайном интерьера и различными вариантами планировки: апартаменты с 1-4 спальнями, пентхаус.
Комплекс спроектирован таким образом, чтобы другие дома не загораживали вид на город и достопримечательности.
В комплексе есть терраса на крыше, которая возвышается над городом. На террасе - 60-метровый бассейн с баром и местами отдыха.Удобства и оснащение в доме
Другие удобства комплекса:
- Clubhouse с баром и VIP-зонами
- Медиа-зал с частным кинотеатром, игровой комнатой и зоной отдыха
- Зал заседаний, конференц-залы и пространство для совместной работы
- Обширные террасы с зонами отдыха
- Пешеходная дорожка среди пышной растительности
- Гостевые люксы по запросу
- Статус “Platinum Elite” в Marriott
- Услуги отеля включают уборку номеров, услуги няни, услуги прачечной, кейтеринга.
Владельцы резиденций будут пользоваться статусом “Platinum Elite” в Marriott Bonvoy в течение двух лет, который включает особую поддержку, бесплатный доступ в лаундж-зоны, скидку 10% на лучший доступный тариф и многие другие удобства в более чем 7400 отелях по всему миру.Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в центре города. Достопримечательности Дубая всего в нескольких шагах от отеля.
- Бурдж-Халифа - 5 минут
- Фонтан Дубай - 4 минуты
- Водный канал Дубая - 3 минуты
- ТЦ Dubai Mall - 6 минут
- Dubai Opera - 6 минут