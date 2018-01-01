Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе рядом с проектом второго канала, в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 196,000
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О комплексе
Проект включает 4 здания, 2 из них уже завершены и 2 находятся в стадии строительства. Резиденция состоит из четырех зданий с 609 квартирами и 60 коммерческими помещениями и располагает:
- большими зелеными зонами
- фитнес-центром и тренажерным залом
- турецкой баней и сауной
- детской площадкой
- бассейном
- крытой парковкой
- круглосуточной охраной
- школой
Недалеко от проекта к 2025 году будет проложен второй босфорский канал. Это повлияет на рост цен на недвижимость в этом районе.Расположение и объекты поблизости
- автомагистраль Е5 (2 км) в 5 минутах езды
- парк Esenyurt Martyrs (1,5 км) в 5 минутах езды
- парк Recep Tayyip Erdogan (2,5 км) в 8 минутах езды
- автомагистраль ТЕМ (6 км) в 10 минутах езды
- ТЦ Marmara Park (5 км) в 15 минутах езды
- новый аэропорт Стамбула (50 км) в 30 минутах езды
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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