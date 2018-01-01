  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе рядом с проектом второго канала, в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе рядом с проектом второго канала, в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 196,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе рядом с проектом второго канала, в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
1 / 15
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Проект включает 4 здания, 2 из них уже завершены и 2 находятся в стадии строительства. Резиденция состоит из четырех зданий с 609 квартирами и 60 коммерческими помещениями и располагает:

  • большими зелеными зонами
  • фитнес-центром и тренажерным залом
  • турецкой баней и сауной
  • детской площадкой
  • бассейном
  • крытой парковкой
  • круглосуточной охраной
  • школой
Преимущества

Недалеко от проекта к 2025 году будет проложен второй босфорский канал. Это повлияет на рост цен на недвижимость в этом районе.

Расположение и объекты поблизости
  • автомагистраль Е5 (2 км) в 5 минутах езды
  • парк Esenyurt Martyrs (1,5 км) в 5 минутах езды
  • парк Recep Tayyip Erdogan (2,5 км) в 8 минутах езды
  • автомагистраль ТЕМ (6 км) в 10 минутах езды
  • ТЦ Marmara Park (5 км) в 15 минутах езды
  • новый аэропорт Стамбула (50 км) в 30 минутах езды
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый современный проект в районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Просторные квартиры в строящемся ЖК - район Кючюкчекмедже, Стамбул
Akarca, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Готовая квартира в Оба
Ciplakli, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе рядом с проектом второго канала, в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 196,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

В проекте 9 отдельных жилых зданий, а также 33 магазина и офисных помещений.

В жилом комплексе есть апартаменты с 1-4 спальнями, площадью 41 – 227 м2.

Удобства и оснащение в доме

В жилом комплексе также есть сауна, детский бассейн, хаммам, круглосуточная охрана.

Преимущества
  • Уникальный архитектурный и интерьерный дизайн.
  • Отличная инвестиционная возможность.
  • Подходит для семей.
  • Близость к общественному транспорту
  • Близость к центру города - около 30 минут.
  • Близость к торговым центрам, больницам, школам и университетам.
  • 5 км от выставки Tuyap .
  • Безопасное и комфортное место для иностранцев для проживания.
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Эсеньюрт, развивающемся районе, привлекательном для инвесторов. Легкий доступ к большинству важных мест в городе: к торговым центрам, аэропортам, центру города, больницам, университетам и школам.

  • 1 минута до новой станции метро
  • 1 минута до крупнейшего торгового центра
  • 3 минуты до ближайшей больницы
  • 5 минут до шоссе E5
  • 5 минут до шоссе TEM
  • 20 минут до международного аэропорта имени Ататюрка
  • 30 минут до Третьего аэропорта Стамбула.
Жилой комплекс Элитный ЖК в 250 метрах от площади Таксим, район Бейоглу
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейоглу. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 80,5 до 256 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой комплекс Просторные квартиры посреди Белградского леса в Стамбуле
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1, 5+1, 6+1. Площадь апартаментов от 105 до 674 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Realting.com
Перейти