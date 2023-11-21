Mountain Soul

Уникальные видовые квартиры в “черногорской швейцарии” в самом центре Жабляка от застройщика!

"Инвестируй в невероятное: недвижимость в сердце Черногории - ваше воплощение мечты и источник постоянного дохода! Покупая здесь, вы владеете не только чудесным уголком, но и возможностью пассивного дохода от аренды. Добро пожаловать в Черногорскую швейцарию – ваше финансовое и душевное вложение!"

Каждая квартира в 3-этажном доме с мансардой предлагает великолепные виды, эксклюзивные удобства и непревзойденный комфорт.

Мы предусмотрели все нюансы для комфортного проживания:

Коммерческое помещение подходящее для:

ресторана

торгового центра

офисов

банка

2-х уровневая парковка на 16 машин

2 лифта (автомобильный и пассажирский)

Высокоскоростной интернет

Связь LTE

Центральное водоснабжение и канализация

Центральное электричество

О бесперебойной работе коммуникаций позаботится управляющая компания

Ощутите истинное блаженство отдыхая и наслаждаясь природой в нашем уникальном месте

Помощь в открытии фирмы в Черногории и получения ВНЖ (можно отсутствовать до полугода в Черногории)