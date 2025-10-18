Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Даниловград
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Общине Даниловград, Черногория

1 объект найдено
Дом в Спуж, Черногория
Дом
Спуж, Черногория
Izdaje se dvosobna kuca ukupne kvadrature 90m2, na placu povrsine 700m2! Kuca je nekih 15km …
$644
в месяц
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
