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Дома с бассейном в Вильнюсском уезде, Литва

Вильнюс
186
Тракай
9
Укмерге
9
Raisteniskes
7
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3 объекта найдено
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 449 м²
Количество этажей 3
Просторный дом с собственной зоной отдыха на продажу! Дом идеально подходит для вашей комфо…
$551,477
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
Отправлено на 6,2 недели в домохозяйственную зону! Естественные и смешанные элементы, заклю…
$148,289
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Capital
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Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
Площадь 403 м²
Количество этажей 2
For sale, a spacious fully equipped individual house with 25 A plot, inner pool, sauna and s…
$532,812
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Capital
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Параметры недвижимости в Вильнюсском уезде, Литва

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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