Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Вильнюсском уезде, Литва

Вильнюс
186
Тракай
9
Укмерге
9
Raisteniskes
7
Показать больше
127 объектов найдено
Дом в Darzininkai, Литва
Дом
Darzininkai, Литва
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Чрезвычайно красивое место для продажи с PFLP APDAILA двухэтажный 152 кв.м, 5 номеров, двухм…
$335,789
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Didieji Gulbinai, Литва
Дом
Didieji Gulbinai, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Живые кварталы с уникальной инфраструкцией! Проект создал частную, уютную среду, окруженную …
$336,236
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Сале Яукус, Кималис Нам 4! Это идеальное решение для тех, кто ищет комфорт и готов жить сраз…
$427,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Представьте себе жизнь, в которой роскошь смешивается с гармонией природы. Современная архит…
$880,989
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 317 м²
Количество этажей 2
Продается UNIQUE с 6 жилыми домами! В 1993 году строительство, спокойная обстановка и приро…
$295,029
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 449 м²
Количество этажей 3
Просторный дом с собственной зоной отдыха на продажу! Дом идеально подходит для вашей комфо…
$551,477
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюсский район, Литва
Дом
Вильнюсский район, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
$283,829
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
НОВЫЙ ДОМ С НЕГОТИАЦИЯМИ ЕРДПЧА В ДОРОЖНОМ ОБЛАСТИ, но НЕ ОТКАЗЫВАЕМЫМ от СЕРДЦЕВ. NETOLESE …
$393,300
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 14 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ ПОДЗЕМНАЯ ПАРКОВКА В ПРОЕКТЕ «HILL CITY»! __________ «Hill City» — новый проект в …
$17,374
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
ОПИСАНИЕ Продается просторный, уютный дом с большой террасой, гаражом и 6 участком. Близл…
$329,493
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продажа нового глянцевого и закрытого жилого дома, выброшенного в семью Редкая находка в люб…
$716,179
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Grikieniai, Литва
Дом
Grikieniai, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продажа индивидуального имущества в гневе! ______________ Мы бесплатно подготовим для покупа…
$321,690
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
For the sale, Ervdus House for a comfortable family life surrounded by forest on a boundary …
$238,134
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продажа 1 полисного жилого дома с покрытой кожей и эрдвийской гарантией ДОМОВЫЕ ПРИВАТНЫЕ СЛ…
$357,440
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Didziasalis, Литва
Дом
Didziasalis, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
For sale of high -quality construction two -dimensional house, one -story stroke K. designed…
$207,260
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Jogvilai, Литва
Дом
Jogvilai, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
For sale garden house and sauna with 6.46 A and 6 a land plots (two garden plots next to eac…
$53,951
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 242 м²
Количество этажей 2
Продажа ТЕХНОЛОГИЙ, СВЕТ И КРЕДИТЫ, СТРАЩАЮЩИЕСЯ В КАЧЕСТВЕ! ...............................…
$426,319
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Buivydiskes, Литва
Дом
Buivydiskes, Литва
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается один -Storey 133 м², 4 -комнатный дом, соединенный через гараж !!! Жилье отлично п…
$321,795
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Судерве, Литва
Дом
Судерве, Литва
Площадь 322 м²
Количество этажей 2
Продается недостроенный кирпичный дом с участком 53 сотки в Судерве. На участке есть старинн…
$177,142
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
A modern and high quality home with a spacious plot - the perfect choice for your family com…
$369,967
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 429 м²
Количество этажей 2
Индивидуальный дом в окружении леса в Королью! Преимущества дома - Качественная установка д…
$725,878
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Укмерге, Литва
Дом
Укмерге, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Продается Half HOUSE 17 ДЕКАБРЯ ST. В УКМЕРГЕ ----------------------------------------------…
$61,289
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Классы + + Энергетические классы для новых жилых домов, магазинов, ресторанов и ресторанов! …
$239,421
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Домашнее помещение в максимальном пространстве дома и домашнее помещение! _ _ _ _ _ _ _ _ _ …
$454,783
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продажа 2а. Дом с SKY 14 ВИЛЬНИЙСКИЙ ЦЕНТР СТРАНЫ Это отличный дом для людей, которые хотят …
$538,720
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Отправлено в дом со Шкином 6 Знания, Вильнюс Р. Сав. Принципы: Один дом имеет подвал с гара…
$147,348
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
В продаже уже построенные (2 дома, построенные по проекту дизайнера интерьера, уже на месте)…
$559,807
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Buivydiskes, Литва
Дом
Buivydiskes, Литва
Площадь 268 м²
Количество этажей 2
A spacious house with a spa area in Zujūnai eldership for sale! • Address: Vilniaus r. sav.…
$410,914
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюсский район, Литва
Дом
Вильнюсский район, Литва
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
52 HOUSEHOLD SPREADING SPREADS AND LIQUES OF HOUSEHOLD, NETOLI GUILS EFISTER, 142 кв.м. С Ск…
$331,029
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продажа нового глянцевого и закрытого жилого дома, выброшенного в семью Редкая находка в люб…
$703,588
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Параметры недвижимости в Вильнюсском уезде, Литва

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти