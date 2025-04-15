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Жильё в Титувенай, Литва

2 объекта найдено
Дом в Титувенай, Литва
Дом
Титувенай, Литва
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Часть дома для отдыха и постоянной жизниДом был построен в 1890 году, стоит в окруженном озе…
$16,116
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Дом в Титувенай, Литва
Дом
Титувенай, Литва
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Усадьба для постоянной жизни, бизнеса и отдыхаУсадьба стоит по адресу: Pa š akarnio g. 10, С…
$36,036
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