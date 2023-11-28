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Магазины в Видземе, Латвия

Рига
22
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24 объекта найдено
Магазин 1 комната с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Магазин 1 комната с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Коммерческое помещение в центре (65 м2) - угол Стрелниеку и Альберта. Оживленные улицы гор…
€350,000
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Магазин с мебелью, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Магазин с мебелью, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Площадь 190 м²
Коммерческое помещение в центре (190 м2) - Между Blaumaņa iela и Lāčplēša iela. Средняя го…
€250,000
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Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 103 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€328,320
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Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 125 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€376,200
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Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 79 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€237,000
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Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 103 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€358,750
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Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 97 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€320,430
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Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 160 м²
Предлагается коммерческое помещение на первом этаже здания. Подходит для офиса, магазина…
€740,000
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Магазин 5 комнат с подведенным электричеством, с холодильником, с водоснабжением в Рига, Латвия
Магазин 5 комнат с подведенным электричеством, с холодильником, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 441 м²
Продается коммерческий объект, в котором был сделан капитальный ремонт в стиле лофт. Места …
€155,000
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Магазин с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством в Рига, Латвия
Магазин с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
Площадь 4 500 м²
Продаётся многофункциональный коммерческий объект в центральной части Риги. - под торговлю…
€2,50 млн
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Магазин 8 комнат в Рига, Латвия
Магазин 8 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Коммерческое помещение с витринами в центре - улица Бривибас 133. Оживленная улицы, большо…
€195,000
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Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Площадь 209 м²
Отдельное коммерческое помещение исторического здания нового проекта Lofts&Rosegold. Ко…
€669,000
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Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Площадь 338 м²
Lofts&Rosegold новый проект 2020 года. Коммерческие помещения на 1 этаже. Общая площ…
€1,10 млн
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Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Площадь 62 м²
Lofts&Rosegold новый проект 2020 года. Коммерческие помещения на 1 этаже. Общая площ…
€353,000
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Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Площадь 357 м²
Lofts&Rosegold новый проект 2020 года. Коммерческие помещения на 1 этаже. Общая площ…
€1,43 млн
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Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Площадь 231 м²
Отдельное коммерческое помещение исторического здания нового проекта Lofts&Rosegold. Ко…
€925,000
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Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 1 074 м²
Коммерческое помещение и исторического здания нового проекта Lofts&Rosegold 2020 года. К…
€4,30 млн
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Магазин с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Рига, Латвия
Магазин с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
Площадь 302 м²
Коммерческое помещение в центре на продажу Оживленныя улицы, большой поток людей и машин …
€250,000
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Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Площадь 60 м²
Коммерческое помещение на 1м этаже - магазин Витрины на улицу Бруниниеку. Квартал между…
€96,000
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Магазин 4 комнаты в Рига, Латвия
Магазин 4 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Продается ресторан Entresol в историческом здании в центре Риги по адресу Elizabetes iela 22…
€825,000
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Магазин в Юрмала, Латвия
Магазин
Юрмала, Латвия
Площадь 2 135 м²
Продается земля со зданием под реконструкцию в Юрмале. Есть проект. Есть договоренности с…
€1,20 млн
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Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Площадь 83 м²
Новый проект состоит из трех домов. Благоустроенный, освещенный двор, с брусчаткой и пешеход…
€87,000
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Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 800 м²
Этаж 1
Латвия г.Рига   Ряд магазинов 800м2   Коммерческий этаж 800м…
€850,000
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Магазин 15 комнат с газовым отоплением в Юрмала, Латвия
Магазин 15 комнат с газовым отоплением
Юрмала, Латвия
Комнаты 15
Площадь 294 м²
Количество этажей 3
Продаёт 3 этажный доходный дом расположенный в самом центре Юрмалы - в Дубулты. Здание имеет…
€690,000
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Типы недвижимости в Видземе

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