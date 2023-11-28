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Производственные здания в Видземе, Латвия

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4 объекта найдено
Производство в Рига, Латвия
Производство
Рига, Латвия
Площадь 2 367 м²
Этаж 1/2
Недвижимость расположена на земельном участке площадью 4685 м2 и состоит из:Помещения 1 этаж…
€850,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37126104423 sindija.blicane@habita.com
Производство в Рига, Латвия
Производство
Рига, Латвия
Площадь 7 400 м²
Предлагаем на продажу комплекс складских и производственных помещений. Общая площадь зда…
€3,60 млн
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Производство для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Carnikavas novads, Латвия
Производство для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Carnikavas novads, Латвия
Площадь 1 864 м²
Этаж 1/1
Предлагаем одноэтажное производственное или складское помещение совмещенное с небольшим офис…
€899,000
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Производство с видом на город, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании в Стопиньский край, Латвия
Производство с видом на город, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Стопиньский край, Латвия
Площадь 700 м²
Этаж 2/2
Предлагаем новое производственно- складское помещение в Улброке.Удобное транспортное сообщен…
€700,000
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