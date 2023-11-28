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Отель
Рига, Латвия
3 867 м²
3/3
Трехэтажный сервисный отель площадью 3373 м2. Подключение воды/городской канализации.складск…
€499,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37126104423
sindija.blicane@habita.com
Отель с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
247 м²
Продается помещение на шестом этаже (мансарда) в шестиэтажном здании по соседству со строящи…
€485,000
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Отель с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
283 м²
Продается помещение на третьем этаже в шестиэтажном здании по соседству со строящимся офисны…
€554,000
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Отель с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
1 094 м²
Продаются помещения общей площадью 1'094 м2, расположенные на 3-6 этажах в здании по соседст…
€2,15 млн
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Отель 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
7
330 м²
3/3
Предлагаем приобрести гостевой дом или апартотель , расположеный в самом центре города Юрм…
€650,000
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Отель
Юрмала, Латвия
402 м²
3/3
Отель Dune Jurmala расположен в Юрмале, не более чем в 200 метрах от Юрмальского пляжа и в 9…
€1,30 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37126104423
sindija.blicane@habita.com
Отель 26 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
26
1 000 м²
1/3
Продаются 2 новостройки в Юрмале, Меллужи: трёхэтажная гостиница и двухэтажный дом на шосс…
€1,50 млн
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Отель с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
1 126 м²
Продается коммерческий объект под реконструкцию в самом центре ул. Йомас в Юрмале. Фасадные …
€1,49 млн
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Отель с парковкой
Рига, Латвия
476 м²
2/2
На продажу предлагается Хостел в Болдерае. Комплекс включает в себя 17 номеров с санузлами.…
€500,000
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Отель
Юрмала, Латвия
1 025 м²
3/3
300 метров от пляжаСостоит из двух корпусов: Главный корпус, 3 этажа, 900 м2. Второй корпус,…
€1,20 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+358504200004
john.kivinen@habita.com
Отель 16 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
kekavas pagasts, Латвия
16
1 109 м²
2/2
Продаётся здание в живописном районе - Рамава, всего в 12 минутах от центра Риги. Объ…
€650,000
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Отель
Юрмала, Латвия
2 479 м²
Продаётся 4* гостиница Segevold, в одном из красивейших городов Латвии – в Сигулде, возле …
€1,31 млн
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Отель
Рига, Латвия
205 м²
3
Латвия г.Рига Хостел/ мини отель в старом городе …
€370,000
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Отель 2 комнаты с лифтом
Рига, Латвия
2
Латвия г.Рига Квартиры под хостел Квартиры в отреставрир…
€109,000
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Отель
Юрмала, Латвия
1 197 м²
3/3
Предлагается на аренду или продается новая коммерческая собственность, в Юрмале, Майори, ули…
€3,30 млн
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Отель
Юрмала, Латвия
1 838 м²
Предлагаем на продажу недвижимое имущество - гостиницу, которая расположена на самой попул…
€1,90 млн
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Отель 137 комнат
Рига, Латвия
137
5 179 м²
5
Предлагаем на продажу здание под реконструкцию в центре Риги - на границе Старого Города и …
€5,95 млн
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Отель 11 комнат в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
11
650 м²
5/5
Продается гостиница в самом центре Cтарой Pиги. Площадь земли 200м2, здания 660м2. Идеальное…
€2,00 млн
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Отель с парковкой, с балконом, с террасой
Рига, Латвия
210 м²
2/2
Предлагаем приобрести капитально реновированное здание в центре Риги, которое работает как К…
€490,000
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Отель с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
1 000 м²
Гостиница находится в самом сердце Юрмалы, в Майори. В месте рядом с главной улицей, улицей …
€1,97 млн
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