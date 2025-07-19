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Дома в Vidrizu pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Vidrizi, Латвия
Дом 7 комнат
Vidrizi, Латвия
Число комнат 7
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Продаем уникальный обьект недвижимости для любителей природы. Расположен в Адажской волости,…
$823,384
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Параметры недвижимости в Vidrizu pagasts, Латвия

Недорогая
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