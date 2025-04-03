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Кафе и рестораны в Вентспилс, Латвия

Ресторан, кафе Удалить
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 3 292 м² в Вентспилс, Латвия
Ресторан, кафе 3 292 м²
Вентспилс, Латвия
Площадь 3 292 м²
Этаж 5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$421,305
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Международное агентство недвижимости Habita
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Рейтинг 4.9 / 5:
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