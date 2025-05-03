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Жильё в Vanes pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом в Vane, Латвия
Дом
Vane, Латвия
Продаем уникальный обьект - поместье-замок, расположенный в Кандавском краю, на расстоянии 1…
$3,62 млн
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Параметры недвижимости в Vanes pagasts, Латвия

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