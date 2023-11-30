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Коммерческая недвижимость в Валмиера, Латвия

2 объекта найдено
Коммерческая 15 комнат в Валмиера, Латвия
Коммерческая 15 комнат
Валмиера, Латвия
Комнаты 15
Площадь 740 м²
Этаж 1/3
Дом и экстры дома - новый проект, гостевой дом, дом со стороны улицы, дом во дворе, все комм…
€123,456
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Ресторан, кафе в Валмиера, Латвия
Ресторан, кафе
Валмиера, Латвия
Площадь 1 918 м²
Этаж 3/3
Отличная инвестиционная возможность, так как в Валмиере не хватает офисных зданий. Расположе…
€650,000
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