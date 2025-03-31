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Жильё в Tinuzu pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Tinuzu pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Tinuzu pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
$311,358
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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Параметры недвижимости в Tinuzu pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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