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Дома в Targales pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Targales pagasts, Латвия
Дом 3 комнаты
Targales pagasts, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$478,800
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Targales pagasts, Латвия

Недорогая
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