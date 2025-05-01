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Дома возле озера в Talsu novads, Латвия

Dundagas pagasts
3
2 объекта найдено
Вилла 12 комнат в Vandzenes pagasts, Латвия
Вилла 12 комнат
Vandzenes pagasts, Латвия
Число комнат 12
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 250 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$177,747
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Дом 8 комнат в Талси, Латвия
Дом 8 комнат
Талси, Латвия
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 361 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$97,364
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Talsu novads, Латвия

Недорогая
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