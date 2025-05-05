Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Strazdes pagasts
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Strazdes pagasts, Латвия

Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 2 172 м² в Strazde, Латвия
Ресторан, кафе 2 172 м²
Strazde, Латвия
Площадь 2 172 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$934,727
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти