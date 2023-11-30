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Земельные участки в Сигулда, Латвия

5 объектов найдено
Земельные участки в Сигулда, Латвия
Земельные участки
Сигулда, Латвия
Площадь 51 454 м²
Продажа земли, предназначенной для коммерческого строительства в Сигулде. Можно строить торг…
€514,540
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Земельные участки в Сигулда, Латвия
Земельные участки
Сигулда, Латвия
Площадь 11 000 м²
€176,000
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Земельные участки в Сигулда, Латвия
Земельные участки
Сигулда, Латвия
Площадь 10 800 м²
€216,000
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Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Сигулда, Латвия
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сигулда, Латвия
Продается земельный участок под застройку в Сигулде, который расположен в идеальном месте - …
€580,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Сигулда, Латвия
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сигулда, Латвия
Продается земельный участок с фундаментом в Сигулде. Утвержденный проект и действующее разре…
€109,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
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