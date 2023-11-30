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Квартиры в Saulkrastu novads, Латвия

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Саулкрасты, Латвия
Квартира 3 комнаты
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 3
Площадь 102 м²
Этаж 4/4
Предлагается новая и современная квартира со всем необходимым для проживания в Саулкрасты. К…
€177,000
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с видеонаблюдением, с охраной в Саулкрасты, Латвия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видеонаблюдением, с охраной
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Этаж 3
Латвия г.Саулкрасты Квартира в комплексе на пляже У…
€260,000
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Квартира 1 спальня в Саулкрасты, Латвия
Квартира 1 спальня
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 1
Уютная, дизайнерская 2-комнатная квартира в новом жилом комплексе в дюнной зоне на берегу Ри…
Цена по запросу
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты с двором в Саулкрасты, Латвия
Квартира 3 комнаты с двором
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Этаж 3/6
В предложении трехкомнатная квартира с индивидуально разработанным дизайном интерьера в ново…
€328,000
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Параметры недвижимости в Saulkrastu novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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