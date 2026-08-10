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Квартиры в Saulkrastu novads, Латвия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Murjani, Латвия
Квартира 2 комнаты
Murjani, Латвия
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Уютная и экономичная 2-комнатная квартира в отремонтированном доме рядом со спортивной школо…
$64,117
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Квартира 3 комнаты в Саулкрасты, Латвия
Квартира 3 комнаты
Саулкрасты, Латвия
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 3/6
В предложении трехкомнатная квартира с индивидуально разработанным дизайном интерьера в ново…
$344,602
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Параметры недвижимости в Saulkrastu novads, Латвия

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