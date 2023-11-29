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Дома в Саласпилс, Латвия

1 объект найдено
Дом 4 спальни в хорошем состоянии в Саласпилс, Латвия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии
Саласпилс, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Этаж 2/2
3-х этажный дом с кровельной конструкцией и пристройкой, высокий цокольный этаж с коммерческ…
€184,000
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