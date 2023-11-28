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Дома в Сабиле, Латвия

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Сабиле, Латвия
Дом 10 комнат
Сабиле, Латвия
Комнаты 10
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность приобрести прибыльную недвижимость в центре Sabiles. Это в конце 19 …
€47,000
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