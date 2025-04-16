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Квартиры в Rojas pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Rojas pagasts, Латвия
Квартира 3 комнаты
Rojas pagasts, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$90,279
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Rojas pagasts, Латвия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов