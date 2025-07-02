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Коммерческая недвижимость в Remtes pagasts, Латвия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 2 469 м² в Remte, Латвия
Коммерческое помещение 2 469 м²
Remte, Латвия
Площадь 2 469 м²
Количество этажей 4
На 4-х этажах здания предусмотрены офисные помещения, конференц-залы, санузлы; на верхнем, м…
$2,95 млн
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