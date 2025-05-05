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Дома в Olaine parish, Латвия

Olaines pagasts
9
9 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Grenes, Латвия
Дом 4 комнаты
Grenes, Латвия
Число комнат 4
Площадь 159 м²
Этаж 2/2
Идеальный дом для семьи! Получите возможность жить в качественном и современном доме в посел…
$209,925
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Дом 3 комнаты в Olaines pagasts, Латвия
Дом 3 комнаты
Olaines pagasts, Латвия
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
продаётся дача с участком в кооперативе "ezītis", олайне адрес: ezītis 82/91, olaine описан…
$82,194
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Дом 5 комнат в Olaines pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Olaines pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
$212,489
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Дом 4 комнаты в Grenes, Латвия
Дом 4 комнаты
Grenes, Латвия
Число комнат 4
Площадь 159 м²
Этаж 1/2
Идеальный дом для семьи. Получите возможность жить в качественном и современном доме в посел…
$212,617
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Дом 4 комнаты в Medemciems, Латвия
Дом 4 комнаты
Medemciems, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Дом на тихой и уютной улочке Медемциемcа. Общая площадь дома - 126м2. Общая площадь зем…
$322,774
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Дом 6 комнат в Olaines pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Olaines pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Просторный и уютный дом для семьи в Стуниши (на границе Марупского и Олайнского края)! -Про…
$239,417
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Дом в Janupe, Латвия
Дом
Janupe, Латвия
Площадь 1 421 м²
Количество этажей 7
Совершенно новое строительство - Miera 6 Продажа всего здания - 3 500 000 евро Общая площа…
$3,48 млн
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Дом в Apsukalni, Латвия
Дом
Apsukalni, Латвия
Площадь 500 м²
Этаж 4/4
Дом расположен в Кекавской волости, всего в 15 минутах езды от Риги. Тихое, спокойное и зеле…
$512,125
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Дом 3 комнаты в Olaines pagasts, Латвия
Дом 3 комнаты
Olaines pagasts, Латвия
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
$107,375
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Параметры недвижимости в Olaine parish, Латвия

с гаражом
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