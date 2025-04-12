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Жильё в Nikraces pagasts, Латвия

2 объекта найдено
Дом в Nikraces pagasts, Латвия
Дом
Nikraces pagasts, Латвия
Предлагаем приобрести эксклюзивный замковый комплекс, который находится в одном из самых жив…
$1,30 млн
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Дом в Dzelda, Латвия
Дом
Dzelda, Латвия
Площадь 203 700 м²
Краткое описание замкового комплекса: Общая площадь земли 20,37 га ( 7 строений,парк, лес ,…
$1,30 млн
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Параметры недвижимости в Nikraces pagasts, Латвия

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1111 голосов