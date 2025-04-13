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Жильё в Malpils pagasts, Латвия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Sidgunda, Латвия
Квартира 1 комната
Sidgunda, Латвия
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
Один из козырей нового проекта «Pagalms 2.0» – место его расположения на территории ВЭФ, меж…
$64,088
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Параметры недвижимости в Malpils pagasts, Латвия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов